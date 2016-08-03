Украина попала в Топ-10 стран по сумме призовых за золото Олимпиады-2016

Украина попала в список первых десяти стран, которые планируют платить своим спортсменам больше всего за золотые медали Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Tribuna.ua.

За каждое добытое "золото" украинские спортсмены получат по 125 тысяч долларов.

Выше Украины в этом рейтинге располагаются лишь девять стран, среди которых только одна входит в Евросоюз - это Италия, которая заплатит своим спортсменам за "золото" по 184 тысяч долларов.

Также в Топ-10 вошли четыре страны из Ассоциации государтсв юго-восточной Азии (АСЕАН) - Сингапур (745 тыс.), Индонезия (379 тыс.), Таиланд (314 тыс.), Филиппины (237 тыс.).

Кроме того, в списке десяти присутствуют Азербайджан (510 тыс.), Казахстан (250 тыс.), Узбекистан (200 тыс.) и Беларусь (150 тыс.).

Отмечается, что Великобритания, Норвегия, Швеция и Хорватия вообще ничего не платят своим призерам.

Как сообщал УНИАН, аналитическая компания Gracenote прогнозирует Украине шесть золотых медалей на Олимпиаде в Рио. Такой же медальный прогноз предоставили аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs.