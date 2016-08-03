Стало известно имя знаменосца украинской команды на открытии Олимпиады

Флаг Украины на открытии Олимпиады-2016 будет нести стрелок Николай Мильчев. Об этом в Facebook сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.

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"Высокую честь и ответственную миссию нести флаг Украины на торжественной церемонии открытия Игр XXXI Олимпиады, которые стартуют 5 августа в Рио-де-Жанейро, доверено Олимпийскому чемпиону Игр 2000 года в Сиднее, обладателю Олимпийского рекорда, трехкратному рекордсмену мира и обладателю 9 наград Кубков мира по стендовой стрельбе, самому опытному и старшему спортсмену нашей сборной Николаю Мильчеву, для которого эти Олимпийские игры станут уже четвертыми в спортивной карьере", - говорится в сообщении.

Такое решение приняли сами олимпийцы во время общекомандных сборов сегодня в Олимпийском поселке в Рио-де-Жанейро.

"В этом году исполняется 30 лет моих выступлений в сборной команде. Для меня это четвертые Олимпийские игры. Я всегда мечтал быть знаменосцем нашей олимпийской сборной команды. Сегодня моя мечта осуществилась. Олимпийская команда на играх в Рио-де-Жанейро предоставила мне высокую честь выполнить эту миссию. Уверен, что я с гордостью и ответственностью буду нести флаг Украины к Олимпийским победам в Рио", - прокомментировал Николай Мильчев.