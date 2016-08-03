Спортивный арбитраж отклонил апелляцию на недопуск в Рио 17 гребцов из РФ

По решению Международной федерации гребного спорта (ФИСА), к участию в Олимпиаде были допущены 6 из 28 российских гребцов. На Играх сможет выступить только мужская четверка из РФ без рулевого. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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Ранее сообщалось, что спортсмены были отстранены из-за недостаточного количества допинг-проб, сданных за границей.

Всемирное антидопинговое агентство WADA призывало исполком МОК из-за допингового скандала полностью отстранить российских спортсменов от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, но 24 июля комитет принял компромиссное решение.

Согласно резолюции МОК, россияне, ранее имевшие проблемы с допингом, в любом случае не будут допущены к участию в Олимпиаде, однако спортивным федерациям дали право определять, кто все-таки сможет выступить в Рио.