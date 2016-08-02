Украинские олимпийцы продолжают отправляться в Рио (фоторепортаж)

Как сообщается на официальной странице НОК Украины в Facebook, теперь в Рио вылетели легкоатлеты, дзюдоисты и бадминтонисты.

Вчера же в олимпийском городке в Рио, где уже готовятся к Играм часть украинских спортсменов, подняли флаг Украины.

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Как сообщал УНИАН, официальные проводы команды состоялись 23 июля, после чего спортсмены группами стали отправляться в Бразилии - в зависимости от того, кто раньше начинает участвовать в соревнованиях.

Нынешние Олимпийские игры в Рио пройдут с 5 по 21 августа.