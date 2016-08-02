Украинские олимпийцы продолжают отправляться в Рио (фоторепортаж)
13:37, 02 августа 2016Рио-2016
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Члены украинской национальной олимпийской сборной продолжают отправляться в Рио-де-Жанейро, где уже в эту пятницу стартуют Летние Олимпийские игры.
Украинские легкоатлеты отправились в Рио / facebook.com/olympicua
Как сообщается на официальной странице НОК Украины в Facebook, теперь в Рио вылетели легкоатлеты, дзюдоисты и бадминтонисты.
Вчера же в олимпийском городке в Рио, где уже готовятся к Играм часть украинских спортсменов, подняли флаг Украины.
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Как сообщал УНИАН, официальные проводы команды состоялись 23 июля, после чего спортсмены группами стали отправляться в Бразилии - в зависимости от того, кто раньше начинает участвовать в соревнованиях.
Нынешние Олимпийские игры в Рио пройдут с 5 по 21 августа.
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