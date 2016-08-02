Украинские олимпийцы продолжают отправляться в Рио (фоторепортаж)

13:37, 02 августа 2016
Рио-2016
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Члены украинской национальной олимпийской сборной продолжают отправляться в Рио-де-Жанейро, где уже в эту пятницу стартуют Летние Олимпийские игры.

Українські легкоатлети вирушили до Ріо / facebook.com/olympicua

Как сообщается на официальной странице НОК Украины в Facebook, теперь в Рио вылетели легкоатлеты, дзюдоисты и бадминтонисты.

Вчера же в олимпийском городке в Рио, где уже готовятся к Играм часть украинских спортсменов, подняли флаг Украины.

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Как сообщал УНИАН, официальные проводы команды состоялись 23 июля, после чего спортсмены группами стали отправляться в Бразилии - в зависимости от того, кто раньше начинает участвовать в соревнованиях.

Нынешние Олимпийские игры в Рио пройдут с 5 по 21 августа.

Украинские легкоатлеты отправились в Рио
Украинские легкоатлеты отправились в Рио /  © facebook.com/olympicua
Украинские легкоатлеты отправились в Рио
Украинские легкоатлеты отправились в Рио /  © facebook.com/olympicua
Украинские легкоатлеты отправились в Рио
Украинские легкоатлеты отправились в Рио /  © facebook.com/olympicua
Украинские легкоатлеты отправились в Рио
Украинские легкоатлеты отправились в Рио /  © facebook.com/olympicua
Вторая группа украинских дзюдоистов отправилась вчера в Рио
Вторая группа украинских дзюдоистов отправилась вчера в Рио /  © facebook.com/olympicua
Бадминтонисты Артем Почтарев и Мария Улитина также отправились в Рио-де-Жанейро
Бадминтонисты Артем Почтарев и Мария Улитина также отправились в Рио-де-Жанейро /  © facebook.com/olympicua
Церемония поднятия флага Украины в олимпийском городке в Рио
Церемония поднятия флага Украины в олимпийском городке в Рио /  © facebook.com/olympicua
© facebook.com/olympicua
© facebook.com/olympicua
Украинские спортсмены в олимпийском городке в Рио
Украинские спортсмены в олимпийском городке в Рио /  © facebook.com/olympicua
© facebook.com/olympicua
© facebook.com/olympicua

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