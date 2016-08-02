Аналитики Goldman Sachs: Украина займет 13-е место на Олимпиаде-2016

Сборная Украины займет 13-е место на предстоящих Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Так считают аналитики крупного инвестиционного банка Goldman Sachs, сообщает Sport Arena.

По мнению банкиров, Украина выиграет 21 медаль, включая шесть золотых. При этом, в отдельно взятых дисциплинах сборная Украины не входит в двойку главных претендентов.

Медальный зачет по версии Goldman Sachs возьмет сборная США, которой прогнозируют 106 медалей, включая 45 золотых. Китай и Великобритания замкнут тройку лучших, а Россия, несмотря на существенные потери в связи с допинговым скандалом, станет четвертой.

Согласно Goldman Sachs, наименьшая интрига в борьбе за золотые награды будет в следующих дисциплинах – настольный теннис (фаворит – Китай, 69% успеха), художественной гимнастике (Россия, 59%), бадминтоне (Китай, 57%) и прыжках в воду (Китай, 52%).

Как сообщал УНИАН, ранее авторитетная аналитическая компания Gracenote, ранее известная как Infostrada, спрогнозировала Украине 16-е место на Олимпиаде при 23 медалях, включая шесть золотых.