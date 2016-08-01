В Олимпийской деревне Рио поднят украинский флаг (видео)

Украинский флаг торжественно поднят в Олимпийской деревне Рио-де-Жанейро, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В честь участия нашей команды в Играх ХХХІ Олимпиады прозвучал гимн Украины.

Традиционная церемония поднятия государственных флагов стран-участниц предшествует официальному открытию каждых Олимпийских игр и символизирует готовность олимпийцев страны к участию в Играх.

В торжественной церемонии приняли участие президент НОК Украины, Олимпийский чемпион Сергей Бубка, вице-президент НОК, Олимпийский чемпион Валерий Борзов, Посол Украины в Бразилии Ростислава Троненко, шеф миссии украинской делегации, призер Олимпийских игр Нина Уманец, спортсмены и тренеры.

С официальным приветствием к участникам Игр выступил мэр Олимпийской деревни Рио.

По традиции представители Олимпийской деревни и Олимпийской команды Украины обменялись символическими олимпийскими сувенирами.

Как сообщал УНИАН, Олимпийские Игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа.