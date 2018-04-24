Главные олимпийские надежды Украины на медали в Рио

Уже в пятницу в далеком бразильском Рио (11 тыс. км. от Киева) стартуют очередные Олимпийские игры, которые украинские болельщики всегда жду с оптимизмом. В отличие от Белых Олимпиад, где мы уповаем только на биатлон и, частично, фигурное катание (а иногда и вовсе остаемся без наград), в летних Играх наша страна традиционно на виду.

Украина стабильно попадает в Топ-20 сильнейших команд мира, завоевывает два-три десятка наград, а в лучшие годы даже претендовала на месть в 10-ке самых сильных спортивных наций мира. Легкая и тяжелая атлетики, спортивная и художественная гимнастики, фехтование, плавание, борьба – далеко не полный список коронных для нас видов спорта.

Последние два года были не самыми легкими как для государства Украина в целом, так и для отечественного спорта в частности. Из-за событий на Донбассе и в Крыму спорт терял большую часть государственного финансирования и, что намного важнее, ценные кадры. Большое количество атлетов из разных регионов страны и разных видов спорта уехали в Азербайджан. Часть представителей востока и Крыма подались в Россию, иные – уезжают в благополучные страны Запада.

Тем не менее, наши спортсмены по-прежнему на виду. У Украины есть как старые проверенные кадры, так и те, о ком еще четыре года назад стали только узкопрофильные специалисты. Борчиха Оксана Гергель, борец греко-римского стиля Жан Беленюк, велосипедистки Яна Беломоина и Анна Соловей, легкоатлетка Наталья Прищепа… Это далеко не полный список тех, на кого мы всерьез рассчитываем в нынешнем году наравне с заслуженными и признанными в мире авторитетами Ольгой Харлан, Еленой Костевич, Николаем Мильчевым…

УНИАН составил свой список тех украинских атлетов, которые являются наиболее вероятными претендентами на медали. Разумеется, им всем мы желаем только победы. А вот прогнозировать конкретное место в спорте – дело крайне неблагодарное. А прогнозировать олимпийские соревнования вообще безнадежное. Турнир, который проходит раз в четыре года, является апогеем практически для каждого атлета. Подойти на пике формы, выдержать колоссальную психологическую нагрузку, не сорваться в решающий момент – способен далеко не каждый. Недаром у титула олимпийский чемпион не бывает приставки «экс» (экс-чемпион мира или Европы)…

Трио в женской борьбе – Гергель-Махиня-Ткач

Один из самых ровных и боеспособных составов в олимпийской команде Украины у представительниц женской борьбы. В пятерке – исключительно призеры мировых или континентальных первенств. Но и здесь есть явные лидеры. Оксана Гергель, Алина Махиня и Юлия Ткач являются чемпионками мира. Теми, кто в нынешнем олимпийском цикле уже успел громко о себе заявить и претендует на самые высокие места в Рио.

Оксана Гергель, выступающая в весовой категории до 60 кг. стала чемпионкой мира на турнире в американском Лас-Вегасе, в 2015-м году. Это был первый и, одновременно, самый крупный успех 22-летней спортсменки в ее карьере. Спустя полгода, на чемпионате Европы-2016 в Риге, в марте она довольствовалась только бронзой. Тем не менее, надежда на то, что спортсменка в Рио выйдет на пик формы, весьма высока.

В свою очередь, Юлия Ткач отличилась на двух последних мировых первенствах. В 2014-м в Ташкенте она завоевала золотую медаль, а спустя год в Лас-Вегасе – бронзу. Также спортсменка дважды выигрывала золото чемпионата Европы и дважды – бронзу.

А вот Алина Махиня свою единственную награду мирового первенства – золотую – завоевала еще на ЧМ-2013. Но и из обоймы ведущих борцов не выпала до сих пор. На I Европейских играх Баку-2015 она завоевала золотую медаль.

Жан Беленюк – греко-римская борьба

Руандийский украинец Жан Беленюк за последний год стал, пожалуй, самой медийной персоной из представителей олимпийских видов спорта. Тех, кого особо не жалует пресса и вспоминает, в лучшем случае, раз в четыре года. И то если есть повод, в виде завоеванной награды.

Начиная с 2014-го года на крупных турнирах – чемпионатах мира и Европы – Беленюк потерпел лишь два досадных поражения. На чемпионате мира-2014 в Ташкенте он завоевал бронзу, а на Европейских играх в Баку – серебро. Все остальные турниры, а это два европейских и мировое первенство заканчивались его победами. Три золотые медали крупнейших турниров 2014-2015 годов делают Беленюка фаворитом номер 1 предстоящих Игр.

Недаром, Аналитическая компания Infostrada Sports в своем рейтинге трехнедельной давности поставила Беленюка в список тех, кто завоюет для Украины одну из 23-х медалей. Причем, именно «золотую». Наравне с Олегом Верняевым (спортивная гимнастика, брусья), уже упомянутой Юлией Ткач (вольная борьба, 63 кг), мужской командой по фехтованию на шпагах, Ольгой Харлан (фехтование, сабля) и Еленой Костевич (пулевая стрельба, 10 м).

Велоспорт – Беломоина в маунтинбайке и Соловей на шоссе

Надежды на медали от отечественных велосипедистов связаны с женской частью команды. Неоднократный призер чемпионата мира в юниорских возрастных категориях Яна Беломоина в 2015-м году завоевала бронзу Чемпионата мира среди взрослых. Эта награда лишний раз подчеркивает, что спортсменка практически безболезненно прошла адаптацию из юношеского во взрослый спорт и готова бороться за самые высокие места. Олимпиада в Рио станет очередным шансом добиться первого громкого успеха в жизни.

В свою очередь, Анна Соловей стала серебряным призером чемпионата мира-2014 и серебряным же призером Европейских игры в Баку. В последнее время спортсменка также запомнилась конфликтами с тренером и поливанием грязью всего украинского велоспорта, а также признанием того, что хотела сменить гражданство и выступать за другую желто-голубую команду - Казахстан. Тем не менее, страсти улеглись, спортсменка осталась в Украине и продолжает приносить успехи на международной арене именно нашей стране.

Гребля – академическая четверка парная и каноист Чебан

Парная четверка украинцев в академической гребле выиграла в 2014-м году золотые медали чемпионатов мира и Европы. Награды в составе нашего экипажа получили Артем Морозов, Александр Надтока, Дмитрий Михай и Иван Довгодько. Именно эта четверка поедет в Рио с претензией на медали самого престижного – олимпийского турнира.

После взлета в 2014-м году последовало небольшое падение. На ЧЕ-2015 украинцы довольствовались серебром. Но ведь старая истина гласит «год на год не приходится». Любопытно, что мужская украинская часть команды по академической гребле завоевала лицензию только в одном виде программы. И только эта четверка представит нашу страну в Рио.

В гребле на байдаках и каноэ главной звездой украинской команды является каноист Юрий Чебан. Бронзовый призер Пекина-2008 и олимпийский чемпион Лондона-2012 в нынешнем олимпийском цикле «засветился» лишь однажды. На чемпионате мира-2014 в Москве украинец выиграл золото на дистанции 200 метров и серебро в дисциплине 4х200 м.

С учетом того, что предыдущий крупный успех пришел к нему на Играх в Лондоне, стоит отметить, что четные года для Чебана считаются весьма успешными. На дворе 2016-й…

Спортивная гимнастика – чемпион мира и Европы Верняев

Главной звездой сборной Украины по спортивной гимнастике является чемпион мира, Европы и первых в истории Европейских игр Баку-2015 Олег Верняев.

Коронными снарядами лидера команды являются брусья и опорный прыжок, где он завоевал все свои медали в отдельных видах. Вольные упражнения, перекладина, кольца и конь идут лишь дополнением, для успехов в многоборье и командных соревнованиях. При этом, в опорном прыжке Верняев завоевывал медали только на чемпионатах Европы, в то время как на «мире» - исключительно в упражнении на брусьях.

Именно брусья принесли Верняеву первую в карьере золотую медаль чемпиона мира – в китайской Нанкине, в 2014-м году. Спустя год, на ЧМ в шотландском Глазго в этом упражнении он завоевал серебро. А вот в Европе, в отсутствии конкурентов экстра-класса из Китая и США, у спортсмена целая коллекция медалей всех достоинств – как в личных соревнованиях, так и в команде.

Как мы уже упоминали, аналитики из авторитетной в мире спорта компании предсказывают Верняеву триумф в Рио-2016 именно в упражнении на брусьях.

Художественная гимнастика – «вечно бронзовая» Ризатдинова

Лидер сборной Украины последних лет по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, возможно, и не является претендентом на победу. Но попадание на пьедестал ей можно прочить почти «железно».

В подавляющем большинстве случаев на чемпионата мира и Европы, что в многоборье, что в отдельных упражнениях, спортсменка завоевывает бронзовые медали. Приятным исключением на «мировом» уровне стал чемпионат-2013, который прошел в Киеве. Тогда она впервые в карьере завоевала «золото» - в упражнении с мячом. Тогда же на счету Ризатдиновой были и два серебра – в упражнении с лентой и многоборье. Остальные 9 наград мировых первенств – бронзовые. Они были завоеваны в период с 2011 года по настоящее время.

На чемпионатах Европы у спортсменки 5 бронзовых наград и 3 серебра, а на Европейских играх в Баку – две серебряные медали.

Четыре года назад в Лондоне Ризатдинова заняла крайне скромное 10-е место (на Олимпиадах в художественной гимнастике награда разыгрывается только в многоборье), но сейчас является явной претенденткой на олимпийский пьедестал.

Дзюдо – чемпион мира и Европы Зантарая

Украинец грузинского происхождения Георгий Зантарая (родился в Сухуми) своих главных достижений добился в предыдущем олимпийском цикле. С 2009-го по 2011-й годы он завоевал полную коллекцию наград чемпионатов мира – золото, серебро и бронзу, а также золото и серебро европейского первенства. Был одним из фаворитов Олимпиады-2012 в своей весовой категории, но… уступил в первом же кругу итальянцу Элио Верде.

Впрочем, эта настоящая спортивная трагедия никак не сказалась на решимости спортсмена покорять новые высоты. С Рио-де-Жанейро спортсмена связывают хорошие воспоминания еще с 2013-го года, когда он завоевал там бронзу ЧМ. Спустя год он показал аналогичный результат на турнире в российском Челябинске.

Сейчас Зантарая не входит в круг фаворитов соревнований. Возможно, к лучшему…

Легкая атлетика – чемпион мира и Европы Бондаренко

Традиционно самой численной и медалеёмкой командой в летних Играх считается команда по легкой атлетике. Претендентов на награды, как и ранее, у нас достаточное количество. Но и среди них есть настоящая звезда – чемпион мира и Европы в прыжках в высоту Богдан Бондаренко.

Имя Бондаренко впервые по-настоящему засияло на легкоатлетическом небосклоне в августе 2013 года. Спортсмен выиграл чемпионат мира в Москве преодолев со второй попытки планку на высоте 2 метра 41 сантиметр. Бондаренко стал первым прыгуном в XXI веке, преодолевшим 241 см (последний раз выше прыгал легендарный кубинец Хавьер Сотомайор в 1994-м году). И пятым в мире после Сотомайора, Патрика Шёберга, Мутаза Баршима и Игоря Паклина. Уже в ранге победителя трижды пытался побить мировой рекорд Сотомайора (245 см), но высота 246 см Богдану не покорилась.

Бондаренко не стал «калифом на час», регулярно выигрывая соревнования «Бриллиантовой лиги» и Гран-при. Более того, в 2014-м году он стал чемпионом Европы, а спустя год – в 2015-м, завоевал серебро чемпионата мира, уступив Дереку Друэну из Канады.

Свой личный рекорд Бондаренко установил в 2014-м году на соревнованиях в Нью-Йорке – 2 метра 42 сантиметра.

На Играх-2016 является одним из главных фаворитов.

Синхронное плавание – Волошина, Ананасова и компания

Украинских представительниц синхронного плавания вполне можно сравнить с художественными гимнастками. Девушки постоянно претендуют на награды высшей пробы, но им постоянно не хватает совсем «чуть-чуть». Зато их место на пьедестале – «железное». Впрочем, даже здесь есть очевидный прогресс. Если раньше Анна Волошина (соло и дуэт), Лолита Ананасова (дуэт) и их партнерши по команде неизменно завоевывали бронзовые медали вслед за россиянками и итальянками, то в последние годы все чаще занимают 2-е место, вслед за признанным лидером мирового синхронного плавания сборной России.

Так, на последнем чемпионате Европы в Лондоне, который состоялся в мае, в технической программе солисток Анна Волошина набрала 90.7289 балла, отстав от победительницы Светланы Ромашиной из России на 3.1576 балла. Тот же результат был зафиксирован в произвольной программе солисток, в соревнованиях дуэтов и в командных соревнованиях. Помимо Волошиной и Ананасовой в состав сборной Украины в этом сезоне входят Дарья Юшко, Елена Гречихина, Ольга Золотарева, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Александра Сабада и Екатерина Садурская.

Прыжки в воду – чемпион Европы и призер чемпионата мира Кваша

Еще одним претендентом на награду высшей пробы является Илья Кваша. Хоть он и не был никогда чемпионом мира (высшее достижение – серебро ЧМ в 2013 и 2015 годах), но в мае нынешнего года на чемпионате Европы по водным видам спорта впервые за три года завоевал золото. Спортсмену удалось показать лучший суммарный результат в своем коронном виде – прыжках с 1-метрового трамплина.

До этого Кваша не добивался громких успехов с турнира в немецком Ростоке в 2013-м году. Всего же на счету лидера сборной Украины в прыжках в воду 8 золотых медалей чемпионата Европы, 3 серебра и 5 бронзовых наград.

Ну а главной наградой в спортивной карьере Кваши, безусловно, является бронза Олимпийских игр Лондона-2012 в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Ту награду спортсмен завоевал в дуэте с Алексеем Пригоровым.

Стрельба из лука – чемпион Олимпийских игр, мира и Европы Рубан

Олимпийский чемпион Афин-2004 (в команде) и Пекина-2008 (личное первенство) Виктор Рубан в последнее время вновь находится на пике формы. В таких видах спорта как стрельба возраст не играет решающей роли, а меткости и хладнокровия в последнее время многолетнему лидеру нашей команды не занимать.

В 2014-м году Рубан в составе команды выиграл чемпионат мира в помещении, а в 2015-м – Европейские игры в Баку. К Олимпиаде в Рио украинские лучники подходят в статусе команды-фаворита соревнований.

Пулевая стрельба – чемпион Олимпийских игр, мира и Европы Костевич

В стрельбе из пистолета по-прежнему «на высоте» украинка Елена Костевич.

Олимпийская чемпионка Афин-2004 (в Лондоне 2012 она завоевала две бронзы) в нынешнем олимпийском цикле отметилась громкими успехами дважды. В 2014-м она завоевала серебро чемпионата Европы, а в 2015-м – стала чемпионкой Европы. Обе награды были завоеваны в коронном виде программы – стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Отсутствие большого количества наград крупных турниров уверенно восполняется победами на бесчисленных этапах Кубка мира, Гран-при и прочих коммерческих стартах. Буквально недавно, в конце июня, Костевич выиграла этап Кубка мира в Баку в своем коронном виде.

Наконец, спортсменке прочат золотую медаль аналитики Infostrada Sports, что уже немаловажный фактор.

Триатлон – призер чемпионата мира, обладатель Кубка Европы Елистратова

Украинка Юлия Елистратова в 2015-м ворвалась в элиту европейского триатлона. Спортсменка выиграла в прошлом году Кубок Европы и возглавила рейтинг сильнейших спортсменок Старого света.

Отчасти можно сказать, что 28-летняя триатлетка переживает «вторую молодость». Девять лет назад, в 2007-м она уже становилась призером чемпионата мира, а годом ранее победителем этапа Кубка Европы и чемпионкой Европы.

С самым престижным спортивным соревнованием – Олимпиадой – Юлия пока на Вы. Но, с учетом успехов годичной давности, сейчас шанс на успешное выступление весьма и весьма велик.

Фехтование – Харлан и мужская сборная шпажистов

Украинская команда фехтовальщиков в Рио может стать чем-то сродни биатлонистов на двухлетней давности Олимпиаде в Сочи.

Ольга Харлан уже на протяжении более чем 10 лет стабильно входит в элиту мировой женской сабли. С тех пор, как на чемпионате Европы-2005 завоевала бронзу в командном турнире. Естественно первый громкий успех к спортсменке, вместе с партнершами по команде, пришел в 2008-м году после триумфа в Пекине. В Лондоне-2012 командной женской сабли в программе соревнований не было, а в личном турнире украинка проиграла россиянке Великой и довольствовалась бронзой.

Помимо олимпийских наград на счету Харлан, как в личном, так и в командном первенстве, четыре золота мировых первенств, семь наград высшей пробы чемпиона Европы и победа на Европейских играх-2015 в Баку.

А вот в командных соревнованиях, в отличие от предыдущих лет, украинские любители фехтования ожидают успехов прежде всего от мужчин-шпажистов, оставляя позади женскую саблю. Богдан Никишин, Дмитрий Карюченко, Максим Хворост и Анатолий Герей в 2015-м году выиграли золотые медали чемпионата мира в Москве.

В нынешнем году на чемпионате Европы в польском Торуне украинская четверка уступила в полуфинале итальянцам и довольствовалась бронзой. Но, аналитики именно нашу четверку считают фаворитом олимпийского турнира.

Кирилл Стадниченко