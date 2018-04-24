Легенды, звезды, личности: топ-20 спортсменов, за которыми стоит следить на Олимпиаде

Неймар (Бразилия, футбол)

Форвард испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Неймар - главная звезда футбольного турнира в Рио. 24-летний форвард по итогам 2015 года вошел в тройку лучших игроков мира по версии ФИФА, а теперь попробует пополнить свою коллекцию трофеев еще одной медалью высшего достоинства. Впрочем, сделать это будет достаточно сложно, даже несмотря на статус сборной Бразилии как главного фаворита олимпийского футбольного турнира.

Кевин Дюрант (США, баскетбол)

Сборная США - традиционный фаворит баскетбольного олимпийского турнира, а новичок "Голден Стейт Уорриорс" Кевин Дюрант является главной звездой в ее составе. Самый ценный игрок НБА 2014 года традиционно принимает участие в матчах за свою национальную команду, он выигрывал с ней Чемпионат мира 2010 года и золотые медали Олимпиады-2012. Два года назад Дюрант пропустил ЧМ в Испании, где команда США выиграла титул и без его участия. Но от участия в Олимпиаде Кевин отказываться уже не стал, чем серьезно испортил настроение соперникам - Испании, Сербии и Франции, в первую очередь.

Ману Жинобили (Аргентина, баскетбол)

Для четырехкратного чемпиона НБА Ману Жинобили выступления за сборную Аргентины всегда были священной миссией. За национальную команду 39-летний баскетболист выступает 18 лет и давно стал культовой личностью для всего аргентинского спорта. В 2004 году он привел сборную Аргентины к сенсационному золоту Олимпиады, а спустя четыре года смог выиграть с ней бронзовые медали Игр в Пекине. Нынешняя Олимпиада, безусловно, последняя в карьере гениального защитника, но амбиции Жинобили перед ней по-прежнему самые высокие.

Новак Джокович (Сербия, теннис)

Первая ракетка мира Новак Джокович третий раз будет принимать участие в Олимпиаде и постарается наконец преодолеть полуфинальный этап. В 2008 году на Играх в Пекине серб завоевал бронзу, а спустя четыре года в Лондоне ему не покорилось даже это достижение - в матче за третье место он неожиданно уступил аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро. Теперь Джокович просто обязан добиваться большего - тем более, чемпион Олимпиады-2012 Роджер Федерер в Бразилию не поехал, а победитель ОИ-2008 Рафаэль Надаль по состоянию здоровья рискует пропустить соревнования в одиночном разряде.

Серена Уильямс (США, теннис)

Легендарная теннисистка Серена Уильямс является четырехкратной чемпионкой Олимпиады, но при этом лишь раз выигрывала состязания в одиночном разряде. В истории Игр гораздо более значим ее дуэт с сестрой Винус Уильямс, который трижды побеждал в парных турнирах ОИ. В Рио, впрочем, дуэт распадется - США в парном разряде представят другие спортсменки. Однако в турнире для одиночек 34-летняя теннисистка по-прежнему считается фаворитом №1.

Крис Фрум (Великобритания, велоспорт)

Главной звездой олимпийского турнира по шоссейному велоспорту является Крис Фрум. За последние четыре года британец трижды выигрывал престижнейшую велогонку мира "Тур де Франс" и ныне считается лучшим велогонщиком в мире. Самое время обзавестись золотой медалью Олимпиады. Бронзовая, кстати, у Фрума уже есть - ее 31-летний спортсмен получил на Играх-2012 в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Усейн Болт (Ямайка, легкая атлетика)

Усейн Болт уже давно получил неофициальный титул быстрейшего атлета мира. Легендарному ямайскому спринтеру до сих пор принадлежат мировые рекорды на дистанциях в 100 метров и 200 метров. Он первый в истории человек, выигрывавший на 11 чемпионатах мира, также в его коллекции шесть золотых медалей двух предыдущих Олимпиад. Все регалии Болта можно перечислять очень долго, но самое главное - сегодня Усейн является одним из самых знаменитых спортсменов во всем мире.

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка, легкая атлетика)

Ямайскую легкоатлетку неслучайно называют Усейном Болтом среди женщин. Фрейзер-Прайс - единственная девушка-спринтер, которая выигрывала забеги на 100 метров на трех разных чемпионатах мира. В Рио она может перенести это достижение на олимпийский уровень, ведь золото Пекина-2008 и Лондона-2012 у нее уже имеется. Главное, в чем Шелли-Энн отличается от Болта - уровень известности. Если об успехах Болта знает весь мир, то успехи одной из лучшей спринтерш в истории спорта ценят лишь в мире легкой атлетики.

Эштон Итон (США, легкая атлетика)

Перечисляя выдающихся легкоатлетов Олимпиады, невозможно не отметить Эштона Итона. Американский многоборец с 2011 года выигрывает все крупные соревнования, в которых принимает участие и уже поставил мировой рекорд десятиборья. Помешать ему выиграть "золото" в 2016 году может разве что несчастный случай.

Гензебе Дибаба (Эфиопия, легкая атлетика)

Эфиопская спортсменка провалила выступление на Олимпиаде-2012 из-за травмы, но теперь обещает переписать историю Игр. У таких амбициозных заявлений есть основания. 25-летняя Дибаба владеет рекордами в беге на всех дистанциях от 1500 до 5000 метров, а в 2015 году Международная федерация легкой атлетики (IAAF) признала Гензебе лучшей спортсменкой года.

Мохаммед Фарах (Великобритания, легкая атлетика)

Мо Фарах получил всемирную известность после успехов на Олимпиаде-2012, где британцу удалось стать чемпионом на двух стайерских дистанциях - 5 000 метров и 10 000 метров. Во время забегов стадион в Лондоне поддерживал своего спортсмена настолько оглушительно, что фотография на фотофинише оказалась размытой! Год назад у Фараха появились неприятности, когда его тренер Альберто Салазар был уличен в применении допинга по отношению к своим спортсменам. Фамилия Фараха в расследовании не всплыла, но подозрение на него падает до сих пор. Впрочем, родившийся в Сомали британец по этому поводу не переживает - в том же 2015-м он повторил свои олимпийские достижения на чемпионате мира в Китае, а теперь собирается стать четырехкратным чемпионом Игр.

Кастер Семеня (ЮАР, легкая атлетика)

В активе 25-летней Кастер Семени не так много больших побед - "всего-то" одно золото чемпионата мира в 2009 году и серебро Олимпиады 2012 года. Однако фамилию южноафриканской легкоатлетки знают по всему миру. Все дело в скандале, который в 2009 году создала газета Sydney Morning Herald. По данным журналистов, Семеня, имеящая совсем немного женских черт в фигуре, могла быть гермафродитом. Впрочем, позже гендерные тесты доказали, что Кастер является женщиной, и скандал на том завершился. На Олимпиаде в Рио Семеня вновь постарается напомнить о себе - конечно же, спортивными результатами, а не новыми скандалами.

Майкл Фелпс (США, плавание)

Олимпиада-2016 станет четвертой для легендарного американского пловца Майкла Фелпса. В Афинах-2004, Пекине-2008 и Лондоне-2012 он завоевал невероятные 18 золотых медалей, но по-прежнему остается мотивированным. Два года назад репутация Фелпса пострадала после того, как он был задержан полицией в нетрезвом состоянии. После этого спортсмен провел некоторое время в реабилитационном центре, где боролся с депрессией. К счастью, с тех пор жизнь пловца наладилась - он женился на Мисс Калифорния, растит трехмесячного сына и готовится выступить на Играх в Рио. Разумеется, покидать Бразилию без очередных золотых медалей Майкл не планирует.

Юсра Мардини (сборная беженцев, плавание)

Юсра Мардини не имеет больших достижений в плавании, но ее история все равно заслуживает на обязательное упоминание. Несколько лет назад она начала заниматься плаванием в родной Сирии, но пришедшая в страну война полностью изменила жизнь молодой девушки. Во время бомбардировок ее дом был разрушен, и в 2015 году она вместе со своей сестрой решила бежать в Европу. Лодка, на которой они плыли через Эгейское море в Грецию, была рассчитана на 6-7 человек, но, как это обычно случается, в путь на одном судне отправилось в три раза больше людей. Посреди пути мотор лодки заглох, и умеющая хорошо плавать Юсра вместе с сестрой три часа толкала "транспортное средство" до тех пор, пока беженцы не добрались до острова Лесбос. Позже Мардини нашла пристанище в Германии, где продолжила заниматься плаванием. Узнавший об этой истории президент МОК Томас Бах пообещал сделать мечту спортсменки об участии в Олимпиаде реальностью, и в июне Мардини вошла в состав 10 человек, которые представят на Играх сборную беженцев.

Бехрад Салими (Иран, тяжелая атлетика)

Бехрад Салими известен в мире тяжелой атлетики как "иранский геркулес". Такое прозвище неслучайно - 26-летний спортсмен считается одним из лучших в своем виде спорта. Он выиграл "золото" Олимпиады-2012, а также успешно участвовал в чемпионатах мира до тех пор, пока в 2015 году во время соревнований не получил разрыв крестообразных связок. Пока Салими лечился, лучшим тяжелоатлетом мира стал россиянин Алексей Ловчев, но в конце прошлого года представитель РФ попался на допинге и был отстранен от Игр в Рио. Таким образом, Салими, оправившийся от травмы, вновь едет в Рио в качестве главного претендента на золотые медали.

Саори Йосида (Япония, вольная борьба)

Япония давно считается самой сильной страной в соревнованиях по вольной борьбе среди женщин. В свою очередь, Саори Йосида - главная звезда этой команды и одна из ведущих спортсменок всей Японии. На трех последних Олимпиадах она неизменно выигрывала "золото" в весовой категории до 55 кг. Однако уровень Йосиды скорее раскрывают ее успехи на чемпионатах мира - начиная с 2002 года она на протяжении 14 лет ни разу не отдавала "золото" своим соперницам! Воистину уникальное достижение!

Яна Кудрявцева (Россия, художественная гимнастика)

Яне Кудрявцевой в сентябре исполнится 19 лет, но за ее плечами уже огромный опыт успешных выступлений на главных соревнованиях по художественной гимнастике. Причин для ее достижений как минимум две. Первая - гены: Яна приходится дочерью пловцу и олимпийскому чемпиону 1992 года Алексею Кудрявцеву. Вторая - российская школа художественной гимнастики, которая год за годом продолжает создавать чемпионок. В 15 лет Кудрявцева стала самой молодой абсолютной чемпионкой мира в своем виде спорта, а последние два с половиной года она не проигрывала на турнирах вовсе. Олимпиада в Рио - первая для Кудрявцевой. На нее россиянка едет в статусе безусловного фаворита.

Кайли Диксон (Беларусь, спортивная гимнастика)

Накануне Олимпиады сборная Беларуси решила усилить свою команду по спортивной гимнастике американскими спортсменками, чем вызвала переполох в спортивном сообществе страны. Кайли Диксон, как и вторая натурализованная представительница США Сью Кван, ранее тренировалась в родной стране и не имела никакого отношения к Беларуси. Более того, девушки до сих пор ни разу не были в Минске! Эти факты, а также невзрачные выступления американок на нескольких турнирах побуждали специалистов критиковать руководство гимнастической Федерации за приглашение легионерок. В результате, Кван не смогла квалифицироваться на Олимпиаду, а вот прибавившая Диксон все-таки едет в Рио и постарается добыть для своей новой родины какую-то медаль. Любопытно, что в составе сборной Беларуси по баскетболу также есть натурализованная американка Линдсей Хардинг, но шуму вокруг ее приглашения в команду было гораздо меньше.

Оксана Чусовитина (Узбекистан, спортивная гимнастика)

О знаменитой узбекской спортсменке вспоминают перед каждой новой Олимпиадой. Ныне олимпийской чемпионке 1992 года 41 год, и на Играх в Рио она станет самой возрастной гимнасткой в олимпийской истории! Остается лишь традиционно вспомнить, что за свою карьеру Чусовитина выступала за четыре разные сборные - СССР, СНГ, Узбекистан и Германию.

Кимберли Роуд (США, стендовая стрельба)

Ким Роуд выступает не в самом зрелищном виде спорта, но обратила на себя внимание спортивным долголетием. Начиная с Олимпиады-1996, она неизменно покидает Игры с медалью. В ее активе три золота, серебро и бронза. Если 37-летняя Роуд завоюет медаль и в Рио, она станет первой женщиной, становившейся на олимпийский пьедестал на шести Играх подряд!