Глава МОК назвал условия участия российских спортсменов в Олимпиаде-2016

Для того, чтобы попасть на Олимпиаду-2016, российские спортсмены должны пройти трехступенчатый фильтр допуска. Об этом на пресс-конференции заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, сообщает ria.ru.

Первый шаг — это фильтр международных федераций, которые могут подтвердить международные тесты каждого атлета. Второй фильтр — то, что Олимпийский комитет России не сможет добавить спортсменов, ранее уличенных в нарушении антидопинговых правил. Третий фильтр — решение МОК, основанное на суждении независимых экспертов и Спортивного арбитражного суда.

"Мы сейчас на третьем этапе, где исполком вчера решил делегировать это право панели из трех человек, членов исполкома, которых возглавил глава медкомиссии МОК", — заключил Бах.

"Тройка", в которую вошли Хуан Антонио Самаранч, Угур Эрденер и Клаудия Бокель, должна принять окончательное решение о судьбе российских олимпийцев до 5 августа — дня начала соревнований в Рио.

При этом Бах подчеркнул, что МОК не несет ответственности ни за сроки, ни за причины ситуации, сложившейся с российскими атлетами.

Как сообщал УНИАН, ранее Международный олимпийский комитет решил не отстранять сборную России с Олимпиады в Рио.