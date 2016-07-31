"Тройка" МОК утвердит состав российской сборной до начала Олимпиады в Рио

Об этом сообщил пресс-секретарь Международного олимпийского комитета Марк Адамс, передает Би-би-си.

Вв состав "тройки" войдут президент Международной федерации стрельбы из лука Угур Эрденер, представитель атлетической комиссии Клаудиа Бокель и экс-президент МОК Хуан Антонио Самаранч.

"Они и примут финальное решение", - добавил Адамс.

Допинговый скандал с участием российской олимпийской сборной продолжается уже несколько недель.

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Всемирное антидопинговое агентство WADA призывало исполком МОК отстранить российских спортсменов полностью, но 24 июля комитет принял компромиссное решение.

Согласно этой резолюции, россияне, ранее имевшие проблемы с допингом, в любом случае не будут допущены до участия в Олимпиаде, однако спортивным федерациям дали право определять, кто все-таки сможет выступить в Рио.

Олимпиада-2016 стартует в Бразилии в ближайшую пятницу.