Победитель Кубка мира по стрельбе Омельчук: "Тир в Рио лучше, чем был в Лондоне"

Победитель Кубка мира по стрельбе из пневматического пистолета Олег Омельчук вместе с коллегами по сборной прилетел в Рио, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

«Последние подготовительные сборы проходили в Польше. Сейчас, отсыпаемся, адаптируемся, готовимся. Как по мне, то к такому изменению во времени легче привыкать, чем если бы время переводилось на шесть часов вперед. Около трех месяцев назад на соревнованиях Кубка мира мы испытывали олимпийский тир. Он лучше, чем был в Лондоне, на этот раз это не временное сооружение, а постоянно действующий комплекс», - говорит наш стрелок.

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Соревнования у Олега Омельчука стартуют уже в первый день Олимпийских игр – 6 августа, когда будут определять лучшего в стрельбе из пневматического пистолета 10м.

«У нас очень непредсказуемые соревнования. К тому же, это Олимпийские игры. Все сильнейшие спортсмены мира примут участие. Можно выделить спортсменов из Кореи, Японии, Китая, но слабых здесь не бывает», - отметил Олег Омельчук.

Как сообщал УНИАН, Олимпийские игры в Рио пройдут с 5 по 21 августа.