На Олимпийские игры в Рио не допущен 121 российский спортсмен

Министр спорта России Виталий Мутко назвал количество российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Рио в эфире российского канала «Матч ТВ».

«На сегодняшнее утро могу сказать, что в Рио нами будут представлены 29 видов спорта из 34-х, 266 спортсменов», - сказал Мутко.

В свою очередь, в изначальной заявке Олимпийского комитета России, которая была обнародована 20 июля, значились 387 спортсменов. Таким образом, состав команды уже сокращен почти на треть - 121 человек.

Читайте такжеIAAF не нашла оснований для пересмотра решения по недопуску россиянки Исинбаевой на Игры

Ранее стало известно, что в турнире не примут участие сборные России по легкой атлетике (за исключением Дарьи Клишиной) и тяжелой атлетике в полном составе. Также были исключены ряд спортсменов в других видах спорта.

В то же время, в женской гандбольной сборной, командах по художественной гимнастике и фехтованию все спортсмены РФ благополучно сдали допинг-тест и допущены к участию в соревнованиях.

Как сообщал УНИАН, Олимпиада в Бразилии пройдет с 5 по 21 августа.