В Рио ограбили приехавшего на Олимпиаду журналиста

Бывший китайский легкоатлет Ши Дунпэн, ныне работающий репортером на одном из китайских телеканалов, стал жертвой искусно подготовленного ограбления во время заселения в гостиницу в Рио-де-Жанейро, куда он прибыл для освещения Олимпийских игр-2016, сообщается Р-Спорт со ссылкой на официальный сайт Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

Инцидент произошел 25 июля. Примерно в 22:30 по местному времени Ши Дунпэн вместе с оператором заселялись в гостиницу, как внезапно один из местных жителей бросился прямо на бывшего спортсмена. Неизвестный, производивший впечатление пьяного, повалил Ши Дунпэна на пол, а затем убежал. Тогда оператор погнался за нарушителем, а сам Ши Дунпэн отправился в уборную, чтобы почистить одежду. Через минуту, когда репортер вышел из уборной, а оператор вернулся в отель, они обнаружили, что все их видеооборудование исчезло.

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По записи камер видеонаблюдения гости из Китая поняли, что стали жертвами четко спланированной кражи. Как только оператор выбежал из гостиницы, а Ши Дунпэн удалился в уборную, напарник "пьяницы" быстро вошел в гостиницу и забрал все оборудование.

Власти Бразилии привлекли для обеспечения безопасности гостей, болельщиков и спортсменов во время Олимпиады четыре миллиона военных и четыре миллиона полицейских.

Как сообщал УНИАН, Игры-2016 в Рио состоятся с 5 по 21 августа.