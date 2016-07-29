В Рио ограбили приехавшего на Олимпиаду журналиста
Бывший китайский легкоатлет стал жертвой хорошо спланированного преступления.
Бывший китайский легкоатлет Ши Дунпэн, ныне работающий репортером на одном из китайских телеканалов, стал жертвой искусно подготовленного ограбления во время заселения в гостиницу в Рио-де-Жанейро, куда он прибыл для освещения Олимпийских игр-2016, сообщается Р-Спорт со ссылкой на официальный сайт Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).
Инцидент произошел 25 июля. Примерно в 22:30 по местному времени Ши Дунпэн вместе с оператором заселялись в гостиницу, как внезапно один из местных жителей бросился прямо на бывшего спортсмена. Неизвестный, производивший впечатление пьяного, повалил Ши Дунпэна на пол, а затем убежал. Тогда оператор погнался за нарушителем, а сам Ши Дунпэн отправился в уборную, чтобы почистить одежду. Через минуту, когда репортер вышел из уборной, а оператор вернулся в отель, они обнаружили, что все их видеооборудование исчезло.
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По записи камер видеонаблюдения гости из Китая поняли, что стали жертвами четко спланированной кражи. Как только оператор выбежал из гостиницы, а Ши Дунпэн удалился в уборную, напарник "пьяницы" быстро вошел в гостиницу и забрал все оборудование.
Власти Бразилии привлекли для обеспечения безопасности гостей, болельщиков и спортсменов во время Олимпиады четыре миллиона военных и четыре миллиона полицейских.
Как сообщал УНИАН, Игры-2016 в Рио состоятся с 5 по 21 августа.