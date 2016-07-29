Российских тяжелоатлетов отстранили от Олимпиады

Сборную России по тяжелой атлетике в полном составе отстранили от участия в Олимпийских играх 2016 года. Такое решение приняла Международная федерация тяжелой атлетики, сообщает ее пресс-служба.

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В сообщении IWF указано, что исполнительный Совет Международной Федерации тщательно изучил вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх. В частности, был рассмотрен доклад Всемирной антидопинговой организации (ВАДА). Решение о недопуске спортсменов вступает в силу сегодня.

Олимпийский комитет РФ планировал отправить на Олимпиаду восьмерых тяжелоатлетов.

Как ранее сообщал УНИАН, глава специальной антидопинговой комиссии WADA Ричард Макларен заявил о причастности российских властей к созданию системы, которая покрывала положительные допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи. В организации считают, что расследование открыло самое громкое злоупотребление властью, которое когда-либо было в спорте. WADA призвало спортивное сообщество отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований, включая Олимпиаду-2016.

"Допинг-схемы в 30 видах спорта в России означают, что никакой презумпции невиновности по отношению к России больше не может быть", - подчеркнул официальный представитель агентства Бен Николс.

МОК позволил сборной России участвовать на Олимпиаде. Вместе с тем, он поручил Федерациям на основе выработанных инструкций самостоятельно определить российских спортсменов, которые будут принимать участие в Играх.