IAAF не нашла оснований для пересмотра решения по недопуску россиянки Исинбаевой на Игры

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не нашла оснований для пересмотра решения по недопуску двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой на Игры в Рио-де-Жанейро, сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе организации.

В четверг, 28 июля, Исинбаева сообщила, что обратилась в IAAF с просьбой пересмотреть решение и допустить на Олимпиаду в Рио. Позже сама спортсменка сообщила, что IAAF отказала ей.

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"Да, IAAF получила письмо от Исинбаевой с просьбой пересмотреть ее дело. Письмо было тщательно изучено советом по допингу IAAF, и было принято решение, что нет оснований для пересмотра нашего решения", - сказали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 10 июля IAAF объявило о дисквалификации всей сборной России, за исключением одной спортсменки на соревнования Олимпиады-2016. Позже Всемирное анти-допинговое агентство (WADA) рекомендовало Международному олимпийскому комитету исключить из числа участников на Игры в Рио всю сборную России в полном составе. МОК отклонил рекомендацию WADA официально разрешив сборной России принимать участие в Играх.