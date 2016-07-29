IAAF не нашла оснований для пересмотра решения по недопуску россиянки Исинбаевой на Игры
На Олимпиаде выступит только одна представительница легкой атлетики из России.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не нашла оснований для пересмотра решения по недопуску двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой на Игры в Рио-де-Жанейро, сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе организации.
В четверг, 28 июля, Исинбаева сообщила, что обратилась в IAAF с просьбой пересмотреть решение и допустить на Олимпиаду в Рио. Позже сама спортсменка сообщила, что IAAF отказала ей.
На Олимпиаде выступит только одна легкоатлетка из России – Дарья Клишина.
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"Да, IAAF получила письмо от Исинбаевой с просьбой пересмотреть ее дело. Письмо было тщательно изучено советом по допингу IAAF, и было принято решение, что нет оснований для пересмотра нашего решения", - сказали в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, 10 июля IAAF объявило о дисквалификации всей сборной России, за исключением одной спортсменки на соревнования Олимпиады-2016. Позже Всемирное анти-допинговое агентство (WADA) рекомендовало Международному олимпийскому комитету исключить из числа участников на Игры в Рио всю сборную России в полном составе. МОК отклонил рекомендацию WADA официально разрешив сборной России принимать участие в Играх.