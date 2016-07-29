Украинский флаг торжественно поднимут в олимпийском Рио-де-Жанейро 31 июля
Церемонии проводятся по определенному протоколу и длятся около 30 минут, собирая одновременно разные по количеству спортсменов Олимпийские команды с разных континентов.
Украинский флаг будет торжественно поднят в Олимпийской деревне Рио-де-Жанейро 31 июля в 17.30 по бразильским времени (23.30 по Киеву), сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Традиционная церемония поднятия государственных флагов стран-участниц предшествует официальному открытию каждых Олимпийских игр и символизирует готовность олимпийцев страны к участию в Играх.
Церемонии проводятся по определенному протоколц и длятся около 30 минут, собирая одновременно разные по количеству спортсменов Олимпийские команды с разных континентов.
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Вместе с флагом Украины в Олимпийской деревне во время торжественной церемонии будут подняты и флаги таких стран, как Уругвай, Иран, Боливия и Каймановы острова.
В рамках церемонии с участием спортсменов, тренеров, официальных лиц и руководителей Национальных олимпийских комитетов будут торжественно подняты государственные флаги, прозвучат гимны стран. Также с официальным приветствием к участникам Игр выступит мэр Олимпийской деревни Рио и состоится обмен символическими олимпийскими сувенирами.
Как сообщал УНИАН, Олимпийские Игры в Рио пройдут с 5 по 21 августа.