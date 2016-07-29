В России признали - Олимпиада-2016 может стать худшей для команды с 1996 года

Сборная России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро может рассчитывать на 12-15 золотых медалей, что принесет ей четвертое-пятое место в неофициальном командном зачете, сообщает ТАСС.

Игры в Рио-де-Жанейро по количеству наград рискуют стать худшими для России с 1996 года, когда она впервые предстала отдельной командой.

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С Олимпиады-2000 в австралийсокм Сиднее, когда были выиграны 32 золотые медали (как итог - второе место в общем зачете), результаты сборной России неизменно ухудшаются. В 2012 году в Лондоне было завоевано 22 золота, что не позволило подняться выше четвертого общекомандного места - вслед за США, Китаем и Великобританией.

Как сообщал УНИАН, 24 июля Международный олимпийский комитет принял решение о допуске спортсменов РФ на Олимпийские игры. Ранее Всемитрное антидопинговое агентство рекомендовало МОК отстранить от Игр всю сборную России в полном ссотаве. Еще ранее Международная федерация легкой атлетики отстранила практически всех спортсменов России от участия в соревнованиях. К выступления на Олимпиаде допущена только Дарья Клишина (прыжки в длину).