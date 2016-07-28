НОК опубликовал официальное расписание соревнований Олимпиады-2016 в Рио с участием украинских спортсменов

206 украинцев будут соревноваться в 27 видах спорта, а чтобы болельщикам было удобнее горячо поддерживать каждого нашего героя, Национальный олимпийский комитет Украины подготовил справочник «День за днем», сообщает пресс-служба НОК.

Именно здесь болельщик может получить подробную информацию относительно вида спорта, дисциплины и времени проведения соревнований с участием сине-желтой сборной каждый день.

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В справочнике указано официальное время соревнований в столице Игр, то есть +6 часов от киевского. Например, если соревнования начинаются в 17.00 по местному времени, в Киеве это уже будет 23.00.

Скачать «День за днем» можно по этой ссылке.