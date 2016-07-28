Чемпионка мира и Европы по прыжкам в воду Прокопчук: "У меня есть олимпийская мечта, но скажу о ней после Игр"

Поприезду в столицу Олимпиады-2016 лидер украинской сборной по прыжкам в воду Юлия Прокопчук рассказала о долгом пути в Рио, своем настроении и мечте на Олимпийских играх, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

«Перелет оказался хоть и долгим, но вместе с тем и нетрудным. С нашими представителями других видов спорта полет был веселым. Много общались, шутили. Усталость, конечно, есть, но небольшая. Даже спать не хочется», - рассказала прыгунья в воду.

«В феврале на соревнованиях Кубка мира мы уже выступали в Рио-де-Жанейро. Здесь открытый бассейн, это добавляет определенных нюансов. Погода может внести коррективы. Приехали заранее, чтобы адаптироваться к всем моментам, потренироваться в условиях максимально приближенных к олимпийским соревнованиям», - говорит спортсменка.

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Для Юлии Прокопчук Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро станут уже третьими в ее спортивной карьере.

«Думаю сейчас должно быть психологически легче. Первый раз был мандраж, в Олимпийской деревне много твоих соперников, звездных спортсменов. Конечно и сейчас будет адреналин, волнение, но верю, что будет легче справиться с этим. Имею олимпийскую мечту, но скажу о ней после Игр», - отметила спортсменка.

Как сообщал УНИАН, XXXI Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа.