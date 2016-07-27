Украинские бадминтонисты узнали соперников по олимпийскому турниру в Рио

Украину на главном старте четырехлетия будут представлять Мария Улитина и Артем Почтарев, для которых эти Игры станут первыми в карьере, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В мужском турнире, которые первыми вступают в борьбу за выход в следующий раунд соревнований, примут участие 41 спортсмен, а у женщин – 40.

Мария Улитина попала в группу G, где будет вести борьбу с представительницами Индии и Бразилии, а Артем Почтарев – в группу Н, где встретится с бадминтонистами из Южной Кореи и ЮАР.

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«Соперники сильные, хотя нашим по силам их пройти. Конечно будут бороться. Сейчас усердно работают на сборах, Артем – в Харькове, Мария – в Днепропетровске», - прокомментировал жеребьевку президент Федерации бадминтона Украины Виктор Швачко.

Олимпийский турнир по бадминтону начнется в Рио-де-Жанейро 11 августа, курс на Бразилию украинцы возьмут 2 августа.