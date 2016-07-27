IAAF отказала Мутко в допуске российских легкоатлетов на Олимпиаду в Рио

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила просьбу министра спорта РФ Виталия Мутко о допуске российских легкоатлетов, соответствующих критериям МОК, на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, сообщает Р-Спорт, со ссылкой на Twitter журналиста ITV Стива Скотта.

На Играх из российских легкоатлетов выступит только прыгунья в длину Дарья Клишина, говорится в ответном письме главы IAAFСебастьяна Коу.

Мутко в понедельник написал письмо Коу с просьбой о пересмотре решения по допуску российский легкоатлетов на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

"Вчера мы получили письмо от министра Мутко с просьбой о пересмотре решения по российским легкоатлетам. Мы ответили министру, объяснив, что IAAF действовала в соответствии с правилами, которые поддержал CAS. Запрос от 68 спортсменов о возможности участвовать в Играх был тщательно рассмотрен советом IAAF по допингу на индивидуальной основе, и только один спортсмен соответствовал критериям. CAS рассмотрел апелляции 67 спортсменов и отклонил их. Нет никаких оснований для пересмотра решения IAAF", - говорится в письме Коу.

Как сообщал УНИАН, МОК 24 июля принял решение отдать международным спортивным федерациям окончательное право допускать или не допускать российских спортсменов к участию в Олимпиаде. При этом в релизе МОК говорится, что IAAF уже приняла отрицательное решение по российским легкоатлетам.