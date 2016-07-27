Сборные России по художественной гимнастике и фехтованию допустили на ОИ в полном составе

Сборная России по художественной гимнастике допущена Международной федерацией гимнастики (FIG) к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро в полном составе, сообщила ТАСС президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

"Сегодня утром мы получили официальный документ от FIG о допуске нашей команды к Олимпиаде в полном составе", - сказала она.

В индивидуальной программе на Играх сборную России представят Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун. В групповых упражнениях выступят Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Анастасия Татарева и Вера Бирюкова.

Все гимнастки являются претендентками на награды и занимают ведущие позиции в мировом рейтинге.

Кроме того, Международная федерация фехтования (FIE) допустила всю сборную России до участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, сообщается в релизе организации, оказавшемся в распоряжении агентства "Р-Спорт".

"FIE также сформировала пул российских фехтовальщиков, имеющих право на участие в Олимпийских играх в Рио. Он состоит из 16 спортсменов, которые прошли квалификационный отбор для участия в играх, плюс четыре P-аккредитации (резервных). Кроме того, под руководством FIE и под контролем PWC, 24 российских фехтовальщика (в их числе 16 спортсменов, которые прошли квалификационный отбор для участия в ОИ) сдали тесты 20-25 июня 2016 года во время чемпионата Европы-2016. Все 24 теста показали отрицательные результаты. Допинг-тесты проводились независимой внешней лабораторией в Дрездене", — говорится в заявлении FIE.

Как сообщал УНИАН, Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в воскресенье принял решение не отстранять всю сборную России от Олимпиады-2016, оставив право определять, кто сможет выступить на Играх в Рио-де-Жанейро, международным спортивным федерациям при выполнении россиянами ряда критериев. Российские спортсмены, ранее имевшие проблемы с допингом, не будут допущены до участия в Олимпийских играх, которые пройдут с 5 по 21 августа.