Федерер не сыграет на Олимпиаде в Рио и пропустит остаток сезона

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер, занимающий третье место в рейтинге ATP, объявил, что пропустит остаток сезона из-за травмы колена. Об этом 34-летний спортсмен написал на своей странице в Facebook.

Таким образом, Федерер не сможет принять участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а также турнире "Большого шлема" US Open.

"Я с огромным сожалением сообщаю, что вынужден пропустить Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, а также не смогу выступить больше в этом сезоне. После Читайте такжеФедерер не сможет обновить рекорды Уимблдона: в финале сыграют Маррей и Раоничконсультаций с врачами и моей командой я принял тяжелое решение больше не выходить на корт, так как мне требуется более интенсивная реабилитация после операции на колене, перенесенной ранее в этом сезоне", — отметил теннисист.

Напомним, Федерер является 17-кратным победителем турниров "Большого шлема" и чемпионом Олимпиады-2008 в Пекине. Швейцарец считается одним из лучших спортсменов за всю историю большого тенниса.