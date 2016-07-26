Состав России на Олимпиаду могут сократить на 90 процентов - СМИ

Международный олимпийский комитет (МОК) собирается привлечь независимого эксперта для того, чтобы отсеять от Олимпиады-2016 тех российских спортсменов, которые в преддверии Игр в Рио подвергались недостаточно строгой антидопинговой проверке. Об этом сообщает Sport Arena, ссылаясь на The Telegraph.

Читайте такжеВ WADA разочарованы решением МОК допустить Россию к Олимпиаде-2016Предполагается, что в итоге этот отсев может сократить состав сборной России на Олимпиаду примерно на 90 процентов. Таким образом, вместо запланированных почти 400 спортсменов Россию в Бразилии представят всего 40 атлетов.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье МОК принял решение допустить сборную России к Олимпиаде в Рио. Судьбу российских спортсменов теперь будут решать международные федерации по каждому отдельному виду спорта.

Критерии, которым российские спортсмены должны соответствовать для допуска на Олимпиаду, являются достаточно жесткими. В частности, не смогут выступить на Играх российские атлеты, которые ранее были уличены в приеме запрещенных препаратов, а также спортсмены, которые упоминаются в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства.