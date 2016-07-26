Международная федерация каноэ отстранила пятерых спортсменов РФ от участия в ОИ-2016

13:09, 26 июля 2016
Рио-2016
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Спортсмены были упомянуты в докладе WADA.

Россия продолжает терять спортсменов накануне Игр в Рио / avtograf22.ru

Международная федерация гребли на байдарках и каноэ (ICF) отстранила пятерых россиян от участия в Олимпиаде-2016 в Бразилии, сообщает Р-Спорт.

Спортсмены отстранены из-за того, что были упомянуты в докладе независимой комиссии Международного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

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В списке россиян, которые не смогут принять участие в Олимпиаде, числятся Елена Анюшина, Наталья Подольская, Александр Дьяченко, Андрей Крайтор и Алексей Коровашков.

Также сообщается, что Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ не будет полностью отстранена от соревнований.

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