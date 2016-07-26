В Рио полицейские похитили спортсмена-участника ОИ и потребовали выкуп

Боец джиу-джитсу Джейсон Ли был похищен людьми в полицейской форме и откупился от похитителей за 615 долларов, сообщает Евроспорт.

Как сообщил сам потерпевший, он передвигался на автомобиле по городу. На одной из улиц его остановили люди, одетые в полицейскую форму, обвинили в нарушении законов Бразилии и, достав оружие, потребовали деньги.

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В сопровождении злоумышленников Джейсон Ли отправился к банкомату, чтобы снять 615 долларов. После откупа спортсмен был отпущен.

Как сообщила подруга спортсмена Лаура Маккиллан, Ли обратился в правоохранительные органы, но к отелю, где они проживали, приехали те же люди, которые ограбили новозеландца.

«Мы связались с послом Новой Зеландии и ожидаем дальнейших рекомендаций», – написала Маккиллан в твиттере.

Как сообщал УНИАН, Игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа.