МОК может сократить состав сборной России на 40 человек

Не пройти отбор к участию в Олимпийских играх-2016 по всем критериям Международного олимпийского комитета могут до 40 российских спортсменов, сообщает sportbox.ru.

Вместе с тем, по информации британских СМИ МОК прогнозирует, что до 90% членов национальной команды России не смогут быть допущены до участия в Играх. Для проверки российских спортсменов будут призваны независимые эксперты. Кроме того, международные федерации по разным видам спорта могут последовать примеру ИААФ (легкоатлетическая федерация) и отстранить всех представителей России в данном виде спорта.

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18 июля комиссия ВАДА во главе с Маклареном представила доклад, в котором Россия обвиняется в создании государственной программы сокрытия положительных проб спортсменов. По предварительной информации экспертов, с 2010 года была подменено несколько сотен проб российских атлетов.

24 июля исполком МОК все же допустил сборную России к Олимпиаде-2016, отметив, что спортсмены с допинговой историей не смогут поехать в Бразилию. Судьбу всех остальных россиян будут решать международные федерации по видам спорта.