Член Исполкома МОК Бубка: "Выступаю за жесткое наказание всех виновных в допинговом скандале"

После заседания Исполкома Международного Олимпийского Комитета, член исполкома МОК и первый вице-президент ИААФ (Международная федерация легкой атлетики) Сергей Бубка предоставил официальное разъяснение относительно резонансного вопроса о дисквалификации сборной России, поскольку вокруг этой ситуации возникает много некорректной трактовки принятых решений, сообщает пресс-служба НОК Украины.

"МОК занял жесткую позицию относительно борьбы с нарушениями антидопинговых правил со стороны России. На заседании было установлено, что проблемы с допингом в российском спорте существуют. Я неоднократно высказывал свою принципиальную позицию и во время обсуждения настаивал на очень жестком наказании спортсменов, тренеров, чиновников, антуража, которые виновны в нарушениях антидопинговых правил", - пояснил Бубка.

"Хотел бы донести до общества основные позиции решения исполкома:

В отношении российских атлетов отменяется презумпция невиновности.

МОК не удовлетворяет заявку российских спортсменов на участие в Олимпийских играх, если они не докажут свою «чистоту». Участие «чистых» спортсменов может быть исключительно и только при условии выполнения четких и детальных требований.

Для этого каждая Международная федерация, руководствуясь Всемирным антидопинговым кодексом ВАДА и решениями Олимпийского саммита 21 июня 2016 года, создает совместно с ВАДА пул российских спортсменов в своем виде спорта, и в отношении них обязана провести индивидуальный анализ антидопинговой истории каждого российского спортсмена.

Во внимание могут браться только достоверные и адекватные международные допинг-тесты. Результаты допинг-тестов, которые проводились на территории России не учитываются.

Отсутствие положительных допинг-тестов не может считаться международной федерацией достаточным доказательством.

Международные федерации должны проанализировать информацию, содержащуюся в докладе Макларена. С этой целью будут получены от ВАДА имена, которые упоминаются как нарушители, включая спортсменов, официальных лиц и чиновников.

Никто из вышеупомянутых лиц не может быть допущен или аккредитован на Олимпийские игры. Напомню, что МОК уже объявил изоляцию всех сотрудников Минспорта России, включая министра.

Ни один российский спортсмен, которого хотя бы один раз уличали в употреблении допинга, даже если этот спортсмен уже отбыл наказание, не может быть допущен на Игры Олимпиады 2016 года", - пояснил Бубка.

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"МОК уже отозвал свой патронат в отношении проведения всех международных соревнований, включая планы относительно Европейских Игр 2019 года, на территории России. МОК требует от ВАДА продолжить дальнейшее расследование Макларена. В свою очередь МОК создал Дисциплинарную комиссию и продолжает свое расследование. Следует подчеркнуть, что ИААФ (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) оставила свое решение в отношении дисквалификации российских атлетов в силе. Решение, которое принял Международный олимпийский комитет является беспрецедентным. МОК принял максимально жесткое решение из всех существующих, которое юридически возможно на этот момент", - добавил Бубка.

"Моя позиция остается неизменно жесткой и принципиальной по отношению к нарушителям антидопинговых правил, кто бы это не был, чиновник или спортсмен", - подытожил глава НОК Украины.

Как сообщал УНИАН, Исполком МОК почти единогласно принял решение позволить сборной России выступить на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.