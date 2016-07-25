Гимнаст Радивилов: "В Рио хочу повторить свой олимпийский успех Лондона-2012"

Бронзовый призер Игр ХХХ Олимпиады 2012 года в Лондоне мечтает повторить свой успех в Рио-де-Жанейро, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Команда по спортивной гимнастике одной из первых среди украинских олимпийцев прибыла в Бразилию. Уже сегодня наши гимнасты начали тренировки, а 6 августа, в первый общий день, стартует олимпийский гимнастический турнир.

«Это мои вторые Олимпийские игры. Первые – четыре года назад в Лондоне – были успешными. Я мечтал про олимпийскую награду, много работал, упорно шел к этой цели и моя мечта осуществилась», - поделился своими воспоминаниями Радивилов.

«В Рио хочу повторить свой олимпийский успех. Конечно, это будет крайне непросто. Конкуренция невероятная. Около 70 лучших гимнастов мира будут соревноваться за самые высокие места. Чувствую, что нахожусь в хорошей форме. Максимально эффективно используем эти дни для адаптации и тренировок непосредственно на олимпийской арене. Положительный опыт выступлений на ней, кстати, у нас уже есть. В апреле здесь мы успешно преодолели олимпийскую квалификацию и завоевали командную лицензию. Верю, что все будет хорошо и сейчас», - отметил гимнаст.

Как сообщал УНИАН, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа.