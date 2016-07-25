Немецкая газета Bild назвала президента МОК "пуделем Путина"

После решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить сборную России к Олимпиаде-2016 немецкая газета Bild назвала президента этой организации Томаса Баха "пуделем Путина".

Издание отмечает дружбу президента России Владимира Путина с Бахом и предполагает, что Бах поставил эту дружбу выше интересова спорта.

Bild также напоминает, что немецкий функционер стал президентом МОК при поддержке главы РФ.

"Оказывает ли теперь Бах ответную услугу? Является ли он "пуделем Путина", - задают вопрос журналисты издания.

Как сообщал УНИАН, вчера исполком МОК принял решение допустить сборную России к Олимпиаде-2016. Всемирное допинговое агентство (WADA), а также спортивные чиновники нескольких стран мира раскритиковали это решение.