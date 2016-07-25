Украина получила дополнительную лицензию на Игры в Рио в фехтовании
Рапиристка Ольга Лелейко будет принимать участие в Играх ХХХІ Олимпиады в бразильском Рио-де-Жанейро.
Международная федерация фехтования (FIE) увеличила квоту украинской сборной на Игры Рио на одно место, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Согласно квоте, украинская рапиристка Ольга Лелейко будет принимать участие в Играх ХХХІ Олимпиады в бразильском Рио-де-Жанейро.
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Национальный олимпийский комитет Израиля не использовал квоту на участие в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на рапирах. Согласно рейтингу FIE Ольга Лелейко занимала место вслед за израильской спортсменкой Делилой Хатуель, поэтому право выступить на Играх-2016 получила именно украинка.
Таким образом, на Олимпийских играх-2016 Украина будет представлена 206 спортсменами.