Олимпийский комитет голосовал за допуск России к Олимпиаде "почти единогласно" - глава МОК

Члены исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) почти единогласно проголосовали за то, чтобы решения по участию сборной России в Олимпиады-2016 принимали международные спортивные федерации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление президента МОК Томаса Баха.

"Данное решение было принято практически единогласно на основании Читайте такжеВ Австралии, США и Германии раскритиковали МОК за допуск России на Олимпиадуответственности за применение допинга", - сказал Бах.

Как сообщал УНИАН, исполком МОК принял решение допустить сборную России к Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Среди 15 членов исполкома на заседании присутствовал Сергей Бубка, который также является президентом НОК Украины. По словам одного из российских спортивных чиновников, Бубка в вопросе отстранения РФ с Олимпиады-2016 поддерживал российскую сторону.

Сам Бубка свое отношение к допинг-скандалу, связанному с российской сборной, публично не высказывал.