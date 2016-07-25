В Австралии, США и Германии раскритиковали МОК за допуск России на Олимпиаду

Правительство Австралии подвергло критике Международный олимпийский комитет (МОК), который вчера допустил сборную России к Олимпиаде-2016. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Reuters.

Министр здравоохранения и спорта Австралии Суссан Лей, которая входит в исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявила, что "чистым" спортсменам, не замеченным в употреблении в допинге, придется конкурировать на Играх в Рио-де-Жанейро с теми, кто оказался под подозрением.

По мнению Лей, все, кроме полного запрета участия российской сборной на Олимпиаде, может нанести вред олимпийскому движению. "Я поддерживаю мнение, что любые действия, кроме рекомендованных WADA [запретить участие в Играх всей российской сборной], омрачают Рио подозрениями в скомпрометированной целостности и наносят ущерб репутации олимпийского движения", — сказала Лей.

Читайте такжеВ правительстве РФ уверены, что большая часть сборной страны попадет на Олимпиаду-2016Решение МОКа также осудил глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт, назвавший случившееся "ударом по "чистым" спортсменам". По мнению Тайгерта, МОК допустил ошибку, передав право окончательного решения международным федерациям.

Кроме того, как пишет Deutsche Welle, решение МОК раскритиковали и в немецком Национальном антидопинговом агентстве (NADA). Здесь предоставления права отдельным федерациям решать вопрос допуска российских спортсменов назвали "роковым сигналом". Отмечается, что вчера в NADA ожидали "четкого сигнала на чистый спорт".

Как сообщал УНИАН, вчера МОК допустил сборную России к Олимпиаде-2016. WADA уже выразила разочарование данным решением.