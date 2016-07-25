В WADA разочарованы решением МОК допустить Россию к Олимпиаде-2016

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило "разочарование" решением Международного олимпийского комитета (МОК), который передал спортивным федерациям ответственность за допуск "чистых" спортсменов из России к Олимпиаде-2016 и отказался дисквалифицировать сборную РФ полностью. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на заявление WADA.

По словам президента WADA Крейга Риди, которые приводятся в заявлении, разочарование вызвало то, что МОК не прислушался к рекомендациям агентства по полному отстранения российских спортсменов от Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Как отметил Крейг Риди, доклад Ричарда Макларена "вне всякого сомнения, разоблачила допинг-программу, которую осуществляют при поддержке государства, и которая подрывает принципы чистого спорта".

Хотя WADA уважает право МОК самостоятельно принимать решения на основе Олимпийской хартии, однако принято решение непременно "приведет Читайте такжеОтчет WADA: Российский допинг под государственным контролем - Die Presseк нехватке согласованности, потенциальных вызовов и ослабит защиту чистых атлетов", добавил гендиректор WADA Оливье Ниггли.

Также недовольство WADA вызвало решение о невозможности участия Юлии Степановой под "нейтральным" флагом. Именно ее разоблачения помогли в расследовании скандала.

"WADA постоянно поддерживало стремление Юлии получить право стартовать на Олимпиаде в Рио в качестве независимого атлета", - отметил Ниггли. По его словам, WADA обеспокоена тем, какой сигнал будущим возможным информаторам направляет такое решение.

Как сообщал УНИАН, вчера МОК допустил сборную России к Олимпиаде-2016.