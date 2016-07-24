В правительстве РФ уверены, что большая часть сборной страны попадет на Олимпиаду-2016

Министр спорта России Виталий Мутко выразил признательность Международному олимпийскому комитету (МОК) за решение допустить сборную России к Олимпиаде-2016, сообщает ТАСС.

При этом, он отметил, что около 80% российских спортсменов, которые попали в заявку на Олимпиаду-2016, смогут соответствовать критериям, предъявленных МОК.

"Что касается критериев, примененных к спортсменам сборной России накануне Игр, то они очень жесткие. Но это определенный вызов для нашей команды. Могу вам сказать, что большинство спортсменов сборной России подтвердят эти критерии, поскольку 80% наших спортсменов находились в международном пуле тестирования. Они постоянно принимают участие в соревнованиях", - сказал Мутко.

"Я уверен, что большая часть сборной России сможет соответствовать предъявленным критериям МОК. У нас нет ни одного спортсмена-одиночки, который появляется на крупном соревновании, а потом исчезает. В целом наша команда составлена из опытных спортсменов, на которых есть полное досье в международных федерациях", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня МОК принял решение допустить сборную России к Олимпиаде.