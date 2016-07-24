Официально: Сборная России допущена к Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить сборную России к Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает официальный сайт МОК.

При этом, решение о допуске или недопуске отдельных российских атлетов на Игры в Рио отдано международным спортивным федерациям.

Российские спортсмены, когда-либо уличенные в допинге, не будут допущены к Играм. Кроме того, перед Олимпиадой все члены российской сборной должны будут пройти дополнительную проверку на допинг.

Как сообщал УНИАН, сегодня состоялось заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на которой обсуждалась судьба российских спортсменов на Олимпиаде-2016. К заседанию, проходившему в формате телеконференции, был допущен президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Среди 15 членов исполкома МОК был и Сергей Бубка, который также является президентом НОК Украины. По словам одного из российских спортивных чиновников, Бубка в вопросе отстранения РФ с Олимпиады-2016 поддерживал российскую сторону.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало спортивное сообщество отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований, включая Олимпиаду-2016.

Перед этим глава специальной антидопинговой комиссии WADA Ричард Макларен заявил о причастности российских властей к созданию системы, которая покрывала положительные допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи.