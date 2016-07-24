В РФ сообщают, что сборную России допустили к Олимпийским Играм в Рио

Сборная России будет допущена к Олимпийскам Играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщила генеральный продюсер российского телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, ссылаясь на собственные источники.

"Наш источник сообщил, что сборная России будет участвовать в Олимпийских играх", - написала она на своей странице в социальной сети Twitter.

Вместе с тем, как сообщил на своей странице в Instagram российский журналист Илья Трифанов, Международный олимпийский комитет уже принял решение о допуске или недопуске российской команды к Олимпиаде.

Кроме того, президент МОК Томас Бах записал по этому поводу видео. Сейчас российские СМИ находятся по дверями штаб-квартиры МОК в Лозанне и ожидают пресс-релизов.

Как сообщал УНИАН, ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало спортивное сообщество отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований, включая Олимпиаду-2016.