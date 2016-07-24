В Рио-де-Жанейро открылась Олимпийская деревня

В Олимпийской деревне находится большая зона питания вместимостью до 5 тыс. человек, оснащенный самыми современными тренажерами спортивный зал, клиника, зона отдыха, салон красоты, мультирелигиозный центр и семь прачечных, сообщает Deutsche Welle.

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Деревня расположена на западе бразильского мегаполиса, в полутора километрах от Олимпийского парка, где пройдет большинство соревнований.

По информации Международного олимпийского комитета (МОК), в деревне есть и так называемое "место скорби", где пройдет специальная церемония в память о людях, погибших во время Олимпийских игр. После проведения Олимпиады все здания и апартаменты распродадут состоятельным гражданам в Бразилии.

Как сообщал УНИАН, ХХХІ Летние Олимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа. Украину на Олимпиаде представят более 200 спортсменов в 27 видах спорта.