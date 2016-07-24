Президент НОК Украины Бубка поддержит Россию на заседании исполкома МОК - российский спортивный чиновник

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка против отстранения России с Олимпиады-2016 в Рио. Об этом в эфире российского телеканала "Матч ТВ" сообщил Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов, сообщает Газета.ru.

"Сергей Бубка на нашей стороне" - заявил спортивный чиновник.

Напомним, Сергей Бубка является членом Исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), который сегодня принимает решение о возможном отстранении сборной России от Олимпиады-2016.

Заседание началось в 13:00 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало спортивное сообщество отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований, включая Олимпиаду-2016.

Кроме того, Национальный антидопинговый центр Украины присоединился к антидопинговым агентствам стран, которые выступили за отстранение РФ от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.