Российские СМИ: Международный олимпийский комитет не станет отстранять российскую сборную от Игр в Рио

Сегодня МОК не станет принимать решения об исключении всех российских атлетов из числа участников Олимпиады-2016 в Рио, сообщает российское издание "Советский Спорт", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

По данным этого источника, сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) примет промежуточное решение: сборная России не будет отстранена Читайте такжеРоссияне пригрозили ответить бойкотом Игр-2016 из-за дисквалификации своих легкоатлетов от участия в Олимпиаде, а вопрос о допуске конкретных спортсменов и команд в отдельных видах спорта будет передан на усмотрение международным федерациям по этим видам спорта.

Каждая федерация сформулирует свои требования, которым должны будут соответствовать спортсмены, допущенные в Рио, и решение будет приниматься на основании этих требований.

Как сообщал УНИАН, английское издание Daily Mail сообщило о том, что МОК отстранит сборную России с Олимпиады-2016.