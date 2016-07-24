Daily Mail: сегодня МОК отстранит сборную России от Олимпиады-2016

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение о полном отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Sports.ru, ссылаясь на британское издание Daily Mail.

Отмечается, что некоторые чиновники МОК также выступают за отстранение сборной России от зимних Игр-2018 в Пхенчхане.

"МОК хочет дисквалифицировать Россию, чтобы показать: использование допинга – атака на целостность спорта. Это означает запрет сборной России на участие в Рио. Но президент МОК Томас Бах также хочет подумать над Читайте такжеИсинбаева после дисквалификации РФ с Олимпиады: "Пусть все псевдо-чистые атлеты вздохнут с облегчением"правами отдельных спортсменов", – сказал изданию источник, близкий к ситуации.

Ожидается, что Бах попросит международные федерации рассмотреть заявки российских спортсменов, которые могут принять участие в Играх в исключительных случаях.

Условием будут тренировки за рубежом, строгое антидопинговое тестирование и отсутствие связей с людьми, причастными к использованию допинга. Эти спортсмены могут получить право выступить в соревнованиях под нейтральным флагом.

Как сообщал УНИАН, решение МОК об участии сборной России на Олимпиаде-2016 ожидается сегодня, около 17:00 по киескому времени.