Daily Mail: сегодня МОК отстранит сборную России от Олимпиады-2016
Английское издание считает, что на Играх в Рио Россия будет представлены только несколькими спортсменами, которые выступят под нейтральным флагом.
Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение о полном отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Sports.ru, ссылаясь на британское издание Daily Mail.
Отмечается, что некоторые чиновники МОК также выступают за отстранение сборной России от зимних Игр-2018 в Пхенчхане.
"МОК хочет дисквалифицировать Россию, чтобы показать: использование допинга – атака на целостность спорта. Это означает запрет сборной России на участие в Рио. Но президент МОК Томас Бах также хочет подумать над Читайте такжеИсинбаева после дисквалификации РФ с Олимпиады: "Пусть все псевдо-чистые атлеты вздохнут с облегчением"правами отдельных спортсменов", – сказал изданию источник, близкий к ситуации.
Ожидается, что Бах попросит международные федерации рассмотреть заявки российских спортсменов, которые могут принять участие в Играх в исключительных случаях.
Условием будут тренировки за рубежом, строгое антидопинговое тестирование и отсутствие связей с людьми, причастными к использованию допинга. Эти спортсмены могут получить право выступить в соревнованиях под нейтральным флагом.
Как сообщал УНИАН, решение МОК об участии сборной России на Олимпиаде-2016 ожидается сегодня, около 17:00 по киескому времени.