В столице торжественно провели олимпийцев на Игры в Рио-де-Жанейро (фоторепортаж)

Пожелать успехов нашим олимпийцам собрались многочисленные соотечественники, преданные болельщики спорта, друзья и близкие из разных регионов Украины, сообщается на сайте НОК.

Члены Олимпийской сборной во главе с главным олимпийцем страны Сергеем Бубкой и Министром молодежи и спорта Игорем Ждановым прошлись торжественным шествием по улице Трехсвятительской к Софиевской площади. Во время шествия олимпийцы возложили цветы погибшим участникам АТО.

Со сцены украинских спортсменов приветствовали премьер-министр Украины Владимир Гройсман, председатель Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Верховной Рады Украины Артур Палатный, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.



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«Я убежден в том, что наши спортсмены вернутся с победой», - сказал премьер-министр.

«Каждый, кто стоит на сцене, начинал свой спортивный путь с детства, прилагал очень много усилий для того, чтобы завоевать право представлять нашу великую спортивную страну на Олимпийских играх», - отметил он.

«В олимпийском Рио-де-Жанейро каждый из вас впишет свое имя в историю мирового спорта, открыв ее новую страницу. Слабый тот, кто не верит в себя! Верьте в себя и свои силы - будьте сильными! Все мы гордимся и верим в вас!», - подчеркнул Сергей Бубка.

Он добавил: «Перед вами на этой сцене настоящие герои, которые прошли невероятно большой и непростой путь и завоевали почетное право защищать честь нашей страны на соревнованиях сильнейших атлетов планеты! Они ждут вашей поддержки! Не сомневайтесь, в каждой нашей победе есть и ваша доля! Вперед, вместе, к победе!».

Игорь Жданов сказал: «Вся Украина будет болеть за вас! Помните, что в каждом городе, селе внимание граждан будет приковано к Олимпийским играм. Мы верим в вас и искренне желаем веры в себя, силы воли, личных достижений, честного судейства, и, особенно, - честной борьбы».

Премьер-министр Украины передал государственный флаг членам Олимпийской команды - чемпионке мира по художественной гимнастике Анне Ризатдиновой и призеру Олимпийских игр по прыжкам в воду Илье Кваше.