Сегодня МОК примет решение об участии сборной России на Олимпиаде-2016

Сегодня, 24 июля, в формате телеконференции пройдет заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на котором будет принято решение по участию сборной России в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

В своем окончательном решении МОК будет учитывать доклад независимой комиссии WADA о расследовании допинговых махинациях России на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Читайте такжеЧлен МОК от Великобритании призвал не допустить участие России в Олимпиаде-2016Также будет принято во внимание решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который отклонил иск Олимпийского комитета России к Международной ассоциации легкой атлетики (IAAF) по поводу дисквалификации легкоатлетической команды РФ с Игр-2016.

Заседание с участием 15 членов исполкома начнется днем, решение МОК ожидается около 17:00 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало спортивное сообщество отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований, включая Олимпиаду-2016.

Перед этим глава специальной антидопинговой комиссии WADA Ричард Макларен заявил о причастности властей РФ к созданию системы, которая покрывала положительные допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи.