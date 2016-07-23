В Киеве состоялись торжественные проводы олимпийцев на Игры в Рио-де-Жанейро

На Софиевской площади столицы Украины состоялись торжественные проводы Олимпийской сборной Украины на Игры ХХХІ Олимпиады, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Пожелать успехов нашим олимпийцам собрались многочисленные соотечественники, преданные болельщики спорта, друзья и близкие из разных регионов Украины.

Члены Олимпийской сборной во главе с главным олимпийцем страны Сергеем Бубкой и Министром молодежи и спорта Игорем Ждановым прошлись торжественным шествием по улице Трехсвятительской к Софиевской площади.

Со сцены украинских спортсменов приветствовали Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, председатель Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Верховной Рады Украины Артур Палатный, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

«Я убежден в том, что наши спортсмены вернутся с победой», - сказал Премьер-министр. «Каждый, кто стоит на сцене, начинал свой спортивный путь с детства, прилагал очень много усилий для того, чтобы завоевать право представлять нашу великую спортивную страну на Олимпийских играх», - отметил он.

«В олимпийском Рио-де-Жанейро каждый из вас впишет свое имя в историю мирового спорта, открыв ее новую страницу. Слабый тот, кто не верит в себя! Верьте в себя и свои силы - будьте сильными! Все мы гордимся и верим в вас!», - подчеркнул Сергей Бубка.

Он добавил: «Перед вами на этой сцене настоящие герои, которые прошли невероятно большой и непростой путь и завоевали почетное право защищать честь нашей страны на соревнованиях сильнейших атлетов планеты! Они ждут вашей поддержки! Не сомневайтесь, в каждой нашей победе есть и ваша доля! Вперед, вместе, к победе!».

Игорь Жданов сказал: «Вся Украина будет болеть за вас! Помните, что в каждом городе, селе внимание граждан будет приковано к Олимпийским играм. Мы верим в вас и искренне желаем веры в себя, силы воли, личных достижений, честного судейства, и, особенно, - честной борьбы».

Премьер-Министр Украины передал государственный флаг членам Олимпийской команды - чемпионке мира по художественной гимнастике Анне Різатдіновій и призеру Олимпийских игр по прыжкам в воду Ильи Кваши.

В торжественном концерте, посвященном украинским олимпийцам, приняли участие Катя Брайт, группа «Ва-Банк», Вадим Олейник, Горлица-Арт, Мирослава Карташова, Валерий Юрченко, Игорь Грохоцький, Дмитрий Бабак, Александр Павлик, Виктор Павлик, группа «Клей Угрюмого», группа «Армия», DJ Старков, МС Алекс Купидон и Виталий Козловский, который исполнил официальную песню Олимпийской сборной «Чемпионы».

Игры XXXI Олимпиады с 5 по 21 августа пройдут в бразильском Рио-де-Жанейро.