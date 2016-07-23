Дом украинской сборной в Олимпийской деревне украсили национальные флаги

В Рио развеваются украинские флаги, ярко украшая 18-этажный дом, где на протяжении Олимпийских игр будут жить наши спортсмены и тренеры, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Гордясь тем, что представляют свои государства, стремясь максимально идентифицировать себя среди более 200 стран-участниц Игр, Олимпийские команды украшают свои дома в Олимпийской деревне национальной символикой.

По словам шефа миссии украинской команды, призера Олимпийских игр Нины Уманец, организаторы начали проведение ежедневных совещаний для руководителей команд, во время которых обсуждаются проблемные вопросы. «Как всегда перед началом Игр бывают определенные мелочи, но именно во время таких обсуждений и находятся пути их разрешения. Также рассчитываем на поддержку волонтеров, с которыми сейчас координируем работу для максимально благоприятного обеспечения участия нашей команды в Олимпийских играх», - отметила Нина Уманец.

В воскресенье в олимпийский Рио прибудут первые украинские атлеты – спортивные гимнасты, лучники, гребцы и батутисты.

Как сообщал УНИАН, Игры в Рио-2016 состоятся с 5 по 21 августа.