Член МОК от Великобритании призвал не допустить участие России в Олимпиаде-2016

Член Международного олимпийского комитета (МОК) от Великобритании, призер чемпионатов мира и Европы по скелетону Адам Пенгилли призвал целиком отстранить сборную России от участия в Олимпиаде-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро, сообщает BBC.

«Масштаб распространения допинга в России настолько велик, что это является преступлением по отношению к олимпийским ценностям и олимпийскому движению в целом. Поэтому я считаю, что необходимо отстранить всю сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро», — отметил британец.

Пенгилли признался, что ему нелегко делать такое заявление. «В России наверняка есть чистые спортсмены, но нельзя быть справедливым для всех. Это очень тяжелое решение, но в сложившейся ситуации я считаю неприемлемым поднятие российского флага на Олимпиаде», — добавил спортсмен.

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Пенгилли был участником двух зимних Олимпийских игр, серебряный призёр чемпионата мира, обладатель бронзовой награды европейского первенства, многократный призёр этапов Кубка Америки, Европы и мира.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 июля, Спортивный аритражный суд в Лозанне отказался удовлетворить иск Олимпийского комитета России к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по поводу дисквалификации российских спортсменов с международных соревнований, в том числе Олимпиады-2016. В июле организация отклонила отдельные заявки спортсменов на участие в Играх в связи с их причастностью к допинговой системе в российской легкой отлетике.

В воскресенье, 24 июля, МОК может принять решение о дисквалификации сборной России с Олимпиады в полном составе.