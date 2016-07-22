Исинбаева после дисквалификации РФ с Олимпиады: "Пусть все псевдо-чистые атлеты вздохнут с облегчением"

Знаменитая российская легкоатлетка и двухкратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева считает, что в отсутствие сборной России на Олимпиаде в Рио будут выступать "псевдо-чистые" атлеты. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Была, да сплыла надежда... Пусть все эти псевдо-чистые иностранные спортсмены выдохнут с облегчением и выигрывают свои псевдо-золотые медали в наше отсутствие. Силу всегда боялись", - заявила 31-летняя спортсменка.

Она также выступила на специальной конференции в социальной сети Vk.com. Слова Исинбаевой приводит Lenta.ru.

"Отечественные атлеты оказались совсем не защищены. Нас валят, а мы никак не можем ответить. Я не могу не говорить, потому что молчание — знак согласия, а я со всем этим не согласна. Это все очень унизительно и стыдно. Мы — звезды мировой легкой атлетики, а тот вклад, который я внесла в развитие прыжков с шестом, сейчас не значит ничего. Это обидно", — призналась спортсменка.

Как сообщал УНИАН, вчера Спортивный аритражный суд в Лозанне отказался удовлетворить иск Олимпийского комитета России к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по поводу дисквалификации российских спортсменов с международных соревнований, в том числе Олимпиады-2016.

IAAF отстранила спортсменов из РФ от международных соревнований 13 ноября. В июле организация отклонила отдельные заявки спортсменов на участие в Играх в связи с их причастностью к допинговой системе в российской легкой отлетике.

В воскресенье, 24 июля, МОК может принять решение о дисквалификации сборной России с Олимпиады в полном составе.