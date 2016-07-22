НОК Украины установил денежные премии для медалистов Игр Рио-2016

Национальный олимпийский комитет Украины в дополнение к государственным премиям установил собственные денежные вознаграждения для медалистов Олимпиады-2016, сообщает официальный сайт НОК.

Сумма премиальных будет составлять 300, 200 и 120 тысяч гривен за каждую золотую, серебряную и бронзовую медаль соответственно.

«Мы гордимся каждым участником нашей Олимпийской команды, ведь все они – спортивные герои, которые в напряженной борьбе завоевали почетное право защищать честь Украины в соревнованиях с сильнейшими атлетами планеты. НОК постоянно поддерживает олимпийцев и рад установить собственные премии будущим медалистам как дополнительную мотивацию для лучших выступлений на Олимпийских играх», - подчеркнул президент НОК Сергей Бубка.

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«Верю, что наши олимпийцы порадуют нас своими выступлениями и над пьедесталом почета в Рио будет подниматься флаг государства и звучать гимн Украины, а всех нас переполнять чувство гордости за спортивные победы наших атлетов ради своей страны», - добавил Бубка.

Как сообщал УНИАН, Игры XXXI Олимпиады с 5 по 21 августа пройдут в Рио-де-Жанейро (Бразилия).