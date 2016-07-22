Бывшая украинская копьеметательница крымчанка Ребрик "шокирована" отстранением атлетов РФ от Игр

Метательница копья Вера Ребрик, ставшая чемпионкой России 2016 года, считает решение Спортивного арбитражного суда (CAS) психологической атакой на олимпийскую сборную России, сообщает ТАСС.

"Я шокирована. Это, безусловно, несправедливое решение, особенно по отношению к "чистым" спортсменам. Я не знаю, с чем связано такое давление на российскую сборную, это можно назвать психологической атакой. Не понимаю, как можно основываться на чьих-то словах, без конкретных доказательств", - подчеркнула Ребрик.

"Мы до конца надеялись и верили, что выступим на Олимпиаде, ведь таких шансов в жизни может больше и не быть. Жаль, что наши руководители не предусмотрели заранее всей этой негативной ситуации", - посетовала спортсменка.

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Также легкоатлетка рассказала, что ей будет сложно психологически восстановиться от такого потрясения, однако несмотря ни на что, она продолжит тренироваться и готовиться к другим международным соревнованиям.

Ребрик - украинская копьеметательница родом из Ялты, чемпионка Европы 2012 года. После аннексии Крыма приняла российское гражданство и на ЧМ-2015 в Китае выступала в составе сборной РФ. Спортсменка тогда не сумела квалифицироваться в финал, получив травму во время предварительных соревнований.

Как сообщал УНИАН, Арбитражный спортивный суд (CAS) в швейцарской Лозанне накануне обнародовал решение об отказе удовлетворить иск российских легкоатлетов, относительно выступления на Играх-2016.

МОК примет решение об отстранении всей российской команды от Игр-2016 в полном составе в воскресенье, 24 июля.