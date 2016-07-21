Лучший спринтер мира Болт поддержал решение CAS об отстранении России

Шестикратный олимпийский чемпион, ямайский спринтер Усэйн Болт поддержал решение Спортивного арбитражного суда (СAS) в Лозанне, который подтвердил отстранение российских легкоатлетов от Олимпиады, сообщает ВВС.

"Если у вас есть доказательства и вы поймали кого-то, я определенно считаю, что нужно принять меры, и если вы считаете, что отстранение всей команды - верное решение, тогда я за. Правила есть правила, а ситуация с допингом в легкой атлетике становится все хуже, поэтому если вам нужно обозначить свою позицию, то все нормально", - заявил он.

В четверг спортивный арбитражный суд (СAS) в Лозанне отклонил иск Олимпийского комитета России к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), в котором Россия оспаривала отстранение своих легкоатлетов от международных соревнований.

Это означает, что российские легкоатлеты не смогут поехать на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в этом году.

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Согласно правилам международной федерации, спортсмены не могут принимать участия в соревнованиях под эгидой IAAF, если их национальная федерация отстранена. Это правило касается и Олимпийских игр этого года, говорится в сообщении суда.